天齊鋰業回應深交所：鋰市場低迷　力爭減少對公司不利影響

該公司指，今年首季鋰化工產品銷售均價，按年及按季均為明顯下降。在2024年之前，泰利森化學級鋰精礦定價機制與公司鋰化工產品銷售定價機制，存在時間周期的錯配，上述因素的疊加影響，導致公司經營業績的階段性虧損。

該公司又指，隨着文菲爾德鋰礦定價周期的縮短、鋰礦價格由高位回落並逐步平穩，以及公司鋰化工產品生產基地穩定生產運營和銷售對現有鋰精礦庫存的逐步消化，公司各生產基地的化學級鋰精礦出庫成本會逐步貼近最新采購價格，鋰精礦定價機制的階段性錯配也會逐步減弱，從而對公司後續的經營產生相對正向影響。同時，聯營公司SQM後續計提礦業稅(如有)對公司歸母淨利潤的影響將逐步減弱。