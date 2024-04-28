抖音母企字節跳動反貪辭退61名員工

內媒引述消息報道，字節跳動企業紀律與職業道德委員會通報61宗員工違法違紀案件，涉事員工已全部被辭退，並根據具體情節附加取消期權、責令退回全部違規所得、同步陽光誠信聯盟及企業反舞弊聯盟等處罰。其中4人因涉嫌構成刑事犯罪，被公安機關立案偵查。

報道指，其中一名抖音員工利用職務便利，非法收受外部合作商巨額好處費，於1月26日被公安機關立案偵查，並採取刑事拘留強制措施，目前字節跳動已取消其期權以及年終獎評定資格。另有一名產品研發和工程架構前外判員工，聯合外部機構用於抖音賬號刷量，並獲取非法收入，於今年3月被公安機關立案偵查，並採取刑事拘留強制措施。

報道提到，另有24名員工利用工作職務便利，為外部人員提供幫助，並收受好處，以及使用虛假材料違規報銷、違規打車和獲取房補等行為。有多名員工長期存在違規報銷、違規打車等行為。舉例指，一名員工從2020年7月至2024年1月，將虛增的發票金額或私人消費，以業務招待費用的名義進行報銷，侵佔公司資產共計3萬餘元。另一名員工從2020年10月至2023年8月在上下班通勤期間，違規使用企業賬戶打車，同時其還將團建費用以「拜訪客戶」、「參加會議」等出差旅費名義進行報銷，違規使用公司資產共計3萬餘元。

字節跳動指，始終堅持對腐敗、賄賂「零容忍」態度，堅決反對一切舞弊和失信行為。如發現違反法律法規或員工行為准則的行為，一經查實，涉案員工一律辭退處理永不錄用。如相關行為涉嫌違法犯罪，集團將全力配合司法機關調查，追究涉案人員的法律責任。