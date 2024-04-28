中國擁369間獨角獸企業僅次美國　各省市分布係...

中關村獨角獸企業發展聯盟一份報告顯示，截至今年3月底止，內地共有369間獨角獸企業(成立不到10年、估值至少10億美元的科技公司)，僅次於美國，佔全球獨角獸企業總數超過四分之一，估值逾1.4萬億美元(約10.92萬億港元)，而估值過百億美元的超級獨角獸企有19間。單計近一年，新增67間獨角獸企，平均估值為21.4億美元。

當中，以北京生產力最強，有114間，位列首位，其次為上海，有63間，深圳以32間緊接其後。

報告顯示，中國近三分之一的獨角獸企業來自以大模型(AIGC)、自動駕駛等為代表的智能技術領域。人工智能(AI)領域共有52家獨角獸企業，其中13家為新晉企業。

報告指，中國獨角獸企業將轉向新的「質升階段」。大模型商業閉環和應用落地加速，人形機器人和智能駕駛發展加快，成為獨角獸企業最關注的領域；新型晶片、生命健康等產業也是新晉獨角獸企業較為集中的活躍領域。在數碼經濟與能源轉型下，將為獨角獸企業提供豐富多元的應用場景和商業化前景。..

獨角獸企業地區分布

地方●數量●估值

北京●114間●5,227.7億美元

上海●63間●1,858.2億美元

深圳●32間●1,146.3億美元

廣州●21間●1,163.8億美元

杭州●19間●973億美元