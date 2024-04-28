周末近300宗新盤成交　按周增逾六成

新盤市場於周六及周日(27,28日)錄得逾294宗新盤成交，較對上一周約179宗增逾六成。其中，何文田站項目首輪銷售報捷，沽出260伙，單日吸金逾29億元。期內亦錄得兩宗億元以上的大額成交。

●何文田站朗賢峯第IIB期部署周內加推

●港島南岸Blue Coast考慮分階段提價 加幅可達10%

●屯門掃管笏凱和山約一周沽出26伙

●啟德天璽•海四房成交價逾1.16億元

●壽臣山15號洋房售逾2.59億元

●青衣明翹匯單日連沽兩伙三房單位

●將軍澳日出康城凱柏峰III三房呎價約17,471元

●鴨脷洲弦岸首錄成交 開放式戶呎價約18,502元

●洪水橋滙都I兩日共沽出3伙

●元朗雨後擬下周加推最後一張價單

星星地產旗下元朗雨後，周六(27日)公布銷售安排，落實周三(1日)發售58伙。發展商擬於下周加推最後一張價單，或會加價半成，並考慮將部份未出售的單位，改為由賣轉租。發展商指，預料項目下周將加推最後一張價單，該批單位定價較現有單位料有半成升幅。將推售的單位實用面積由268至717方呎，折實價由383.97萬至1,000.77萬元，呎價由11,329元起。

●油塘蔚藍東岸新錄4宗終止交易