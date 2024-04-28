周末近300宗新盤成交 按周增逾六成
2024年04月28日 22:04
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新盤市場於周六及周日(27,28日)錄得逾294宗新盤成交，較對上一周約179宗增逾六成。其中，何文田站項目首輪銷售報捷，沽出260伙，單日吸金逾29億元。期內亦錄得兩宗億元以上的大額成交。
●何文田站朗賢峯第IIB期部署周內加推
鷹君(00041)與港鐵公司(00066)合作的何文田站朗賢峯第IIB期，周六(27日)的首輪銷售沽清260伙後，部署新一輪銷售。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，鑑於市場反應熱烈，向隅者眾，將於周內加推單位。資料顯示，首輪沽出單位成交價介乎690.6萬至2,050.9萬元，套現逾29.2億元。採用建築期付款計劃入市的買家佔約52%。
●港島南岸Blue Coast考慮分階段提價 加幅可達10%
長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，周日(28日)錄得兩宗成交，共涉4,174萬元，據悉，買家為朗賢峯向隅客。長實營業部首席經理郭子威表示，正檢視餘貨的價格，料餘貨加價幅度可高達10%。長實營業部助理首席經理楊桂玲補充，計劃首先會將實用面積958方呎的「大三房」加價，加幅約10%。
●屯門掃管笏凱和山約一周沽出26伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，自上周開始對公眾開放現樓後，約一周錄得逾6,500人次參觀，期內沽出26伙，套現逾1.3億元。項目是日(28日)最新售出的單位為5座19樓D室，實用面積382方呎，一房連開放式廚房間隔，成交價444.8萬元，呎價約11,644元。
●啟德天璽•海四房成交價逾1.16億元
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周六(28日)以逾1.16億元沽出第1座19樓A室，屬2,194方呎的四房戶，呎價為53,200元，買家採用180日現金付款計劃入市。
●壽臣山15號洋房售逾2.59億元
英皇國際(00163)、中渝置地(01224)及資本策略地產(00497)旗下尚家生活合作發展的壽臣山洋房項目壽臣山15號，周六(27日)以逾2.59億元沽出8號洋房，實用面積3,823方呎，連1,153方呎花園，呎價為68,000元，買家採用先住後付計劃入市，售價85%餘款可於明年5月31日或之前支付。
●青衣明翹匯單日連沽兩伙三房單位
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周日(28日)沽出兩伙三房單位，共涉3,275萬元。其中，1座26樓A室，實用面積807方呎，屬三房一套連儲物室間隔，附設多用途房，成交價1,627.5萬元，呎價約20,167元。另一伙為1座27樓A室，面積及開則相若，以1,647.5萬元售出，呎價約20,415元。買家同為荃灣區換樓客。
●將軍澳日出康城凱柏峰III三房呎價約17,471元
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)的將軍澳日出康城凱柏峰III，周日(28日)錄得兩宗成交，共涉及2,024.8萬元。當中，3A座42樓B室，為實用面積719方呎，三房連儲物室間隔，成交價1,256.2萬元，呎價約17,471元。
●鴨脷洲弦岸首錄成交 開放式戶呎價約18,502元
莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，劈價最多約三成重新推售後，於周六(27日)錄得首宗成交，以379.3萬元售出7樓C室，單位實用面積205方呎， 開放式間隔，呎價約18,502元。
●洪水橋滙都I兩日共沽出3伙
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，於周六及周日(27及28日)共沽出3伙，成交價介乎396.8萬至423.2萬元，吸金1,217.91萬元。當中，第3座11樓B09室，為實用面積340方呎的一房單位，最新以397.91萬元成交，呎價約11,703元。資料顯示，該盤自2月底撤辣後，兩個月內累計售出約161伙，套現逾7.8億元。
●元朗雨後擬下周加推最後一張價單
星星地產旗下元朗雨後，周六(27日)公布銷售安排，落實周三(1日)發售58伙。發展商擬於下周加推最後一張價單，或會加價半成，並考慮將部份未出售的單位，改為由賣轉租。發展商指，預料項目下周將加推最後一張價單，該批單位定價較現有單位料有半成升幅。將推售的單位實用面積由268至717方呎，折實價由383.97萬至1,000.77萬元，呎價由11,329元起。
●油塘蔚藍東岸新錄4宗終止交易
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，新近再增添4宗終止交易個案，涉及的交易總額逾3,779.78萬元。而最新涉及的4個單位，原本均於項目2020年11月底首輪銷售時沽出，當時成交價介乎798.25萬至1,010.51萬元。其中，5座10樓E室，屬實用面積537方呎的兩房單位，當年以1,010.51萬元沽出，呎價約18,818元，惟交易列明於剛過去周五(26日)終止。