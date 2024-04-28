業主加快出貨　沙田公屋持貨8年僅帳賺12萬元

二手業主不惜少賺都加快套現離場，沙田公屋廣源邨兩房單位，已補價自由市場以360萬元沽出，原業主持貨約8年，帳面只賺12萬元出貨。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原劉秀瑜表示，中半山蔚皇居高層B室，實用面積約1,026方呎，套三房間隔，以2,880萬元連車位沽出，呎價約28,070元，新買家為投資客。

－－－－－－

新界區

●世紀21奇豐吳元利指，沙田公屋廣源邨廣棉樓低層3室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望市景，放盤3個月，已補價自由市場叫價400萬元，以360萬元沽出，呎價約8,126元，約8年帳面只獲利12萬元。

●美聯梁仲維指，荃灣荃錦中心1座高層G室，實用面積約375方呎，4月初叫價488萬元，至近日減價至480萬，外區客見單位有裝修，雙方議價後，以約476.8萬元成交，呎價約12,715元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋富健花園8座低層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內客見單位附設裝修，獲減50萬元，於已補價自由市場以500萬元購入自由，呎價約8,446元，原業主持貨約6年帳面虧蝕約35萬元。

●美聯梁浩文指，屯門居屋美樂花園1座高層H室，實用面積約589方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價468萬元放售，獲區內客議價8萬元，以460萬元易手，呎價約7,810元，原業主2019年以595萬元購入，帳面蝕135萬元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天富苑A座中層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，放盤不足一周，累積減價20萬元，新買家於未補價第二市場以430萬元即睇即買上址作自住之用，呎價約6,615元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺居屋山麗苑本月暫錄3宗二手買賣，屋苑F座中層8室，實用面積約283方呎，開放式間隔，未補價第二市場叫價約163萬元，白居二以152.8萬元購入，呎價約5,399元，較一手購入價僅升值約3.9%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦龍苑C座中層1室，實用面積約555方呎，三房間隔，享樓景，放盤4個月，未補價第二市場叫價400萬元，以390萬元沽售，呎價約7,027元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢泰湖閣單號村屋分層單位，三房間隔，望海景，連天台，成交價920萬元，原業主於2019年10月以830萬元購入，帳面獲利90萬元。

●美聯劉世華表示，將軍澳居屋雍明苑A座高層12室，實用面積約287方呎，綠表客即睇即於未補價第二市場斥310萬元承接單位自住，呎價約10,801元。

●美聯黃少明稱，將軍澳新都城2期10座中層E室，實用面積約441方呎，4月中叫價630萬元放售，減價至622萬元售出，呎價約14,104元，原業主1998年以221.3萬元購入。