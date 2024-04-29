旭輝控股集團與債券持有人小組就方案原則上達成一致

該提案考慮向適用債務項下的持有人/貸款方提供6個經濟選項，包括於交易生效日期將債權人持有的相關適用債務按較該適用債務面值大幅折讓以現金出售予公司、無本金削減的純展期、本金削減的展期、本金大幅削減的展期以及附帶部分轉股的展期。若干選項將有上限金額。

公司力求通過對公司綜合資產負債表進行去槓桿化(目標為削減約33億至40億美元的債務)及制定一個可持續的攤銷時間表，以為公司提供一個穩健的資本結構。根據該提案，選擇或獲分配附帶轉股元素的選項的債權人將收取公司股份、一種最終期限為4年的工具、一種最終期限為4.5年的債務工具、若干預付現金及一種短期不計息工具。選項0（現金），本金削減最少85%；選項1（新票據以及新貸款），本金削減68%至80%；選項2（現金、新票據以及轉股），轉股60%及本金削減約8%；選項3（新票據），零（此選項為不接受本金削減的債權人準備）；選項4（新票據以及新貸款），本金削減50%；選項5（新貸款），零（此選項為不接受本金削減的債權人準備）。

大多數選項的攤銷時間將為數年，到期日介乎生效日起2至6年不等。新債務工具（零息工具除外）的票面利率將定為2.75%。所有新債務工具都將獲集團成員公司提供相同的保證和擔保作為增信。公司考慮向支持該提案的該等債權人提供同意費。

公司仍在就該提案的最終條款與協調委員會及債券持有人小組磋商，而各方尚未就有關條款訂立任何具法律約束力的協議。

至於公司的業務發展最新情況，截至公告日，集團在全國已有68個項目入圍房地產項目「白名單」，大部分項目已開始與金融機構對接融資需求。本年度迄今為止，集團及其合營企業及聯營公司合計交付超過1.3萬套物業單位。

於2023年12月31日，集團土地儲備總建築面積約為3630萬平方米，土地儲備總未售貨值超過3,000億元人民幣，其中位於一、二線城市的總未售貨值佔比約74%。

債務方面，於2023年12月31日，集團未償還借款總額約為922.81億元人民幣，按年減少約161.69億元人民幣或15%。