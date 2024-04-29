日圓兌美元跌破160關　續創34年低　兌港元見4.905

日圓跌勢未止，日圓兌美元一度跌破160關口，為1990年以來首次，低見160.2；每百日圓兌港元見4.905。

外媒引述瑞穗銀行表示，日圓匯率於亞洲時段早市突然下跌，凸顯了市場對日圓的緊張情緒加劇以及官方可能介入。該行駐新加坡的經濟與策略主管Vishnu Varathan認為，這可能是「烏龍指」交易，這也顯示了現貨和選擇領域的極端投機行為，以及投資者對干預風險的高度敏感。

日本央行上周公布議息結果，一如預期按兵不動，把基準利率維持在0至0.1厘。據外媒報道，市場人士認為，日本尚未進場干預是因為擔心即將於周三（5月1日）召開的聯儲局會議會後，日圓可能出現拋售，或令支撐日圓的行動無法彰顯效果。

高富金融集團投資總監梁偉民認為，日圓匯價目前難以依靠基本因素支持作出反彈，且日本政府亦沒有很大意欲要把圓匯推上，只是可能待圓匯跌至相對低位時「做少少嘢」。

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，要提防日本出手干預，預期圓匯下月較大機會呈上落市格局，徘徊150至156水平。如果投資者想炒作日圓，可考慮持有日圓、沽出非美貨幣，會有較高值博率。

第一生命經濟研究所首席經濟學家藤代宏一認為，就算日圓短期內難望重上140，近期吸引不少強積金（MPF）的日本股票也會繼續強勢，原因包括企業積極回饋股東，推動日股節節向上的半導體板塊亦會持續受惠人工智能（AI）和全球供應鏈洗牌。