專家：日圓狂貶值　市場恐殺出超級黑天鵝

日圓兌每美元周一(29日)失守160大關，走勢持續疲弱，市場擔心對全球帶來巨大影響。專家指，市場拋售日圓，會令美元需求上升，令新興市場貨幣壓力增加，日圓貶值愈厲害，日本干預機會就上升，一旦出手，全球股匯勢劇震，宛如一隻超級黑天鵝降臨。

日本央行上周五(26日)決定維持貨幣政策不變，將政策利率目標維持在0至0.1%之間，市場認為這是日圓持續疲弱的主要原因，行長植田和男也表明無意拯救疲弱的日圓。

道明證券駐新加坡高級亞太利率策略師Prashant Newnaha表示，幾乎沒有迹象顯示日央行會在短期內加息。

日本早稻田大學商學院副教授樋原伸彥指，日圓貶值最大原因不在日本，日央行採取甚麼措施都不會有太大作用，美國高息才是主因，市場此前預測美國聯儲局今年將三度減息，但美國通脹仍高企，令市場對美國減息預期降溫。比起日本國內因素，美國的因素影響更強。他又指，日圓貶值會進一步推高物價，如果日圓持續貶值，可能會給日本經濟帶來深遠影響。

分析指，日圓此次大幅貶值形成趨勢，日本政府想要扭轉預期，且鑑於前兩次阻貶成效欠佳，勢加大干預力度，屆時日圓匯率引發的全球市場波動自然很大。