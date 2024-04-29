【產經直播】日圓貶唔停　加注買日股？

日本央行上周一如市場所料未有加息，行長植田和男表明當前寬鬆的金融環境將持續，日圓應聲下跌。日圓匯價貶至幾十年來新低，美元兌日圓升穿160水平，每百日圓兌港股跌穿5算。日圓走弱，有利日股反彈？

大行瑞銀預期，日股未來數月將迎來強勢行情，其中日經225指數今年或能創新高，有望收於45000點；東證指數亦可望觸及3120點的歷史新高。日股上升空間有幾大？現水平是吸納時機？揀咩板塊最有利？

美國聯儲局本周亦議息，市場觀望主席鮑威爾對通脹及經濟的看法。美國3月個人消費開支(PCE)物價指數高於預期，加上美國首季GDP增速大幅放緩，美聯儲今年難減息？美國摩根大通行政總裁戴蒙認為美國經濟料能軟着陸，但警身告仍有滯脹風險。若高息環境持續，將如何左右美股走勢？對科技股影響有幾大？

另外，美股正值業績期，科技七雄績後普遍做好，惟Facebook母公司Meta績後插水，該企調高今明兩年資本開支大增，嚇窒市場，股價有無跌過龍？亞馬遜在周二(30日)放榜，成績表能否帶來驚喜？

日興資產管理特約《今日興講ETF》周一(29日)中午12時30分直播，今集有日興資產管理ETF業務發展總監黃麗幗(Ruby)，以及黃國英資產管理董事黃國英，為大家逐一解答。

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