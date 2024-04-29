日本擬管制半導體出口　中國商務部：損害全球供應鏈穩定

日本政府上周五(26日)宣布擬對半導體等領域相關物項實施出口管制，中國商務部指，中方對此表示嚴重關切。

商務部表示，半導體是高度全球化的產業，經過數十年發展，已形成你中有我、我中有你的產業格局，這是市場規律和企業選擇共同作用的結果。一段時間以來，個別國家頻頻泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，人為割裂全球半導體市場，嚴重背離自由貿易原則和多邊貿易規則，嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定。日方擬議的相關措施，將嚴重影響中日企業間的正常貿易往來，損人不利己，也損害全球供應鏈的穩定。

中方敦促日方從雙邊經貿關係大局出發，及時糾正錯誤做法，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，中方將採取必要措施，堅決維護企業正當權益。

外媒報道，日本政府計劃擴大對與半導體或量子運算相關的4項技術的出口限制，為全球控制戰略技術流動的最新舉措。新措施將影響用於分析納米粒子影像的掃描電子顯微鏡，以及三星電子採用用於改進半導體設計的全柵電晶體技術。日本亦要求量子電腦中使用的低溫CMOS電路，以及量子電腦本身的出口時需獲得許可。

日本將向所有國家(包括貿易夥伴南韓、新加坡等)強化出口管制，上述此類貨物將需要出口管制官員的批准才予以放行。日本經濟產業省表示，此舉旨在更好監管軍事用途零件的出口，並與全球各地的類似舉措保持一致，計劃最快將於7月生效；日本於去年擴大23種尖端晶片製造技術的出口限制。