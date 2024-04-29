朗賢峯IIB期加推價單4號涉150伙　折實平均呎價22122元

鷹君地產代理有限公司銷售及市務總經理梁淑儀表示，是日招標售出的單位中，最高成交價單位為第1座20樓D室，實用面積1,333方呎，屬四房兩套連工作間及洗手間，成交價3,644.9萬元，呎價約27,344元。最高呎價為第3座1樓C室，實用面積846方呎，屬三房一套連工作間及洗手間，連794方呎平台，成交價2,358.8萬元，呎價約27,882元。

項目第IIB期最新加推的價單4號，提供全新推出的第5A座及第5B座，涉150伙，折實價由 701.1萬至1,943.4萬元，折實呎價18,587至28,350元。今批售價及呎價最低單位為第5B座2樓E室，實用面積377方呎，屬一房連開放式廚房間隔。發展商指，由於推出座向，樓層及景觀略有不同，是次屬原價加推。