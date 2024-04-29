蘇新服務棄購港寫字樓　IPO資金改投蘇州地

公司指，土地初始標價為4,957萬元人民幣(下同)，公司將按照規定支付競標按金1,000萬元。公司並指，建議土地收購的代價將部分由IPO所得款項淨額撥付，部分由集團的內部資源撥付。

公司來港上市時籌得1.762億港元，並分配5,290萬港元用於收購以供自用及租賃的香港寫字樓。不過公司指，近期房地產市場監管政策發生變動，因此可能對收購以供自用及租賃的香港寫字樓的投資成本產生影響，而公司尚未在香港物色到任何合適的物業。

綜合考慮上述因素，董事會議決將分配用於「收購以供自用及租賃的香港寫字樓」的5,290萬港元重新分配，為建議土地收購提供資金。

公司指，目前的自有辦公場所位於蘇州市高新區的中央商務區(CBD)獅山路，可供租賃的辦公資源非常有限。公司預計，未來獅山路上與該土地規模相當，可供拍賣的地塊將更加稀缺。隨着業務的不斷擴張及僱員人數的增加，公司現有辦公場所已不足以滿足其發展需求。

公司並表示，於該區域收購土地及開發新辦公樓，從而能夠通過集中資源及優化使用空間，擴大其物業組合及提高其營運效率。此外，擴大辦公場所亦符合公司的長期戰略，這將有利於吸引更多人才、合作夥伴及客戶，並通過提供更具吸引力的工作環境保持公司的競爭優勢。位於CBD核心區的辦公樓宇將提升公司的品牌聲譽，帶來潛在的資產增值，並為公司及股東創造更高的財務回報。