元朗YOHO MIX、YOHO PLUS商場6月開幕　全系佔地120萬呎

黃佩玲續指，YOHO MIX 提供70個商舖，引入特色餐飲及本地小食，迎合年輕人喜好。而YOHO PLUS則有近40個商舖及880個車位，以教育城為定位，引進多個教育中心品牌。而現時兩個新商場的出租率已近八成半 ，呎租約50至200元，預計正式開業後，4個商場於假日及平日單日人流將達18萬及16萬人次，每月車流量逾12萬架次。

面對港人每逢假期的報復式外遊熱潮，黃佩玲認為，對旗下商場有一定的影響，惟去年全年商場人流依然能錄得增長。

新地代理租務部副總經理(推廣)陳潔儀指，集團斥資2,000萬元於YOHO系列商場打造逾18 萬方呎的綠化空間及8大主題多元化的共享設施，包括全新的戶外廣場，光影長廊及棒棒糖公園亦同步於6月1日開放使用。新商場由6月正式開業後將舉行慶典，推出連串活動，包括寵物花車巡遊，並會有巨大化的恐龍裝置供「打卡」。