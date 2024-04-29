佐敦高臨累收票1100張　計劃日內加推

該公司副常務董事(住宅銷售)畢子鴻補充，新價單將涉及約50伙，屬於原價加推。今日同時會公布銷售安排，項目將於周四(5月2日）截票，有機會於周五(5月3日)發售首兩張價單全數單位，並透露會有大手認購時段，購買伙數或不設上限。

他續稱，展銷廳及示範單位截至昨日錄約4,000參觀人次，入票人士當中佔約三成為內地客。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，高臨首張價單逾六成單位折實售價低於800萬港元，接近94%單位低於1,000萬元，料受專才客、中港買家及投資者追捧，預計將來連家具單位呎價可達約80元，租金回報約4厘。

此外，為配合銷售，該行為項目推出置業優惠，中原地產九龍董事劉瑛琳小姐表示，由項目銷售直至5月31日，經該公司購入高臨首3名買家，每名買家可獲贈10,000 元尖沙咀區購物禮券，總值約30,000元，優惠先到先得，送完即止。