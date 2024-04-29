原材料成本勁升　內地多家晶片廠宣布加價

內媒報道，自去年第四季半導體市場需求開始回暖，近期已有多家國產晶片廠商開始相繼宣布加價，最高加幅達到20%。

報道指，浙江亞芯微電子有限公司於4月23日向客戶發出「調價通知函」，宣布對全系列產品單價上調15至20%不等，立即執行。加價理由是國際貴金屬市場價格近期升幅平均超過15%，有的材料最高峰達到50%，且有持續上漲的趨勢，導致原物料成本不斷上漲。

深圳市創芯微電子股份有限公司也於4月23日發出「調價通知函」，宣布自5月1日後將對部分產品價格進行上調。加價理由同樣是由於金屬等原物料價格逐步上漲，半導體行業報價不斷上漲，產品成本也不斷上升。

南京市智凌芯科技股份有限公司則於4月26日發出「價格調整通知函」，宣布即日起全線系列產品在原有銷售價格基礎上進行調整。加價理由也是由於近期原料持續上漲，導致晶片整體成本上升。

此外，無錫華眾芯微電子有限公司宣布，從5月20日起，將對部分產品價格上調，理由同樣是原物料價格大漲。

根據市場研究機構TechInsights預計，2024年全球半導體銷售額將增長24%。