首季住宅銀主盤存量207個　按季回落近兩成

撤辣後樓市回暖，銀主盤成交量隨之急增，首季住宅銀主盤存量連升三季後明顯回落。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截止2024年3月，住宅銀主盤存量共207個，按季減少50個或約19.5%。不過，4月起二手交投開始放緩，相信今季銀主盤存量將會回升。

若以私宅銀主放盤價劃分，除1,000萬至2,000萬元以下盤源不變外，其他價值均錄跌幅，以700萬至1,000萬元以下、以及2,000萬或以上兩類價位跌幅最大，均按季減少約27%，銀主盤存量跌至19及22個。

以分區統計，九龍區私宅銀主盤存量跌幅最大，按季減少約29%，減至50個。新界及九龍區亦分別按季下挫約19%及10%，同類盤源跌至63及44個。

此外，上季貶值幅度最大的銀主盤，包括大埔康樂園第三街一座洋房，實用面積約2,526方呎，成交價2,000萬元，較2015年購入價約4,200萬元，大幅低約52.4%。

其次港島中半山君珀複式銀主盤，上季以7,225萬元售出，較2012年一手價約1.51億元，亦貶值約52.2%。至於何文田天鑄7座中層C室，實用面積約1,581方呎，期內以3,890萬元易手，亦比起2017年一手價6,616.2萬元低約41.2%。