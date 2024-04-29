名日‧九肚山3伙招標單位改以價單形式發售

集團營業經理詹勳榮指出，該3伙改以價單形式銷售單位，包括第2座23樓C室鳳凰樓層單位，實用面積1,226方呎，折實售價2,390.8萬港元，呎價約19,501元。至於同座21樓C室連家具單位，折實售價2,297.2萬元，呎價約18,737元。另一伙為該座2樓C室連平台特色戶，實用面積1,189方呎，折實售價1,768萬元，呎價約14,870元。

根據銷售安排，該15伙「高尖系列」四房雙套房單位，其中9伙中、低層戶先於周三(5月1日)以價單形式銷售，另有3伙高層單位接緊周四(5月2日)招標發售，而上述3伙則於周五推出。

詹續稱，是次特別為高才買家推出「高尖才俊滴滴金」特長成交期付款計劃，受到內地客歡迎，短短3天已吸引約200組買家預約睇樓及查詢銷售情況。