花樣年更新境外債務重組建議條款

據重組方案，總額為13億美元的計劃債權人索償，將按比例轉換為計劃債權人股份。此外，控股股東股東曾寶寶亦將截至2022年12月底向集團作出的所有未償還股東貸款，交換為新發行的公司普通股。完成後，預期控股股東將控制花樣年股權總額約40%；及現有債務工具持有人將合共持有花樣年股權總額約45.2%。

作為重組建議的一部分，公司將發行的美元計值優先新票據，由8批組成。新票據到期日將為2026年12月31日至2031年6月30日，現金利息為4.5%至6.5%，若利息以實物支付則為5.5%至7.5%。如果選擇延長到期日，則新票據的延期批次在延長期內的利率將增加2%。該等新票據現金利息的利率將介乎6.5%至7.25%。

為支持該建議，曾寶寶將向公司注資或促成注資600萬美元，作為新股東貸款，用作建議重組的費用及開支提供資金。新股東貸款將為無抵押、無固定到期日，且按合理利率計息，將介乎年利率5%至8%。此外，作為新票據的額外抵押，曾寶寶將於重組生效日期或之前將其所持有相當於總股本10%的託管股份存入中國境外的獨立託管賬戶。若公司未能支付於2027年12月31日或之前到期利息的現金部分，或於各到期日償還新票據的本金，所有託管股份將由託管代理轉讓予新票據持有人，此舉將被視為悉數支付相關到期利息的所有相關現金部分。

同時，公司須根據重組支持協議條款以現金支付或促使支付同意費，金額相當於合資格參與債務的未償還本金總額的0.1%。同意費截止日期為5月21日下午5時。