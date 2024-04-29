華夏基金：加密貨幣現貨ETF獲大型家辦認購

首批加密貨幣現貨交易所買賣基金(ETF)將於周二(30日)掛牌。為2間發行商作虛擬資產託管的OSL數字證券ETF負責人兼STO產品開發總監黃耀榮表示，據現時的初始認購數據，託管的產品的資產管理規模(AUM)已超越美國同類產品發行首日表現不少，形容周二公布的實際數據「可為市場帶來驚喜」。

發行商之一華夏基金(香港)數字資產管理主管和家族財富主管朱皓康表示，產品的認購反應熱烈，投資者包括大型家族辦公室、加密貨幣礦工等，另有來自中東、新加坡等地的機構投資者，有信心3間發行商總計首日(AUM)能超過美國除Grayscale以外的10隻ETF規模1.25億美元，而公司將是最大。

他又指，加密貨幣現貨ETF是直接投資加密貨幣，與現時已上市的加密貨幣期貨ETF相比，更能握幣價走勢，相信新產品可吸納加密貨幣期貨ETF的投資者。另外，香港的交易時間與美國錯開，有信心可以吸引正在投資美國同類產品的投資者。

香港的加密貨幣現貨ETF與美國最大不同，容許投資者以現金或實物加密貨幣進行申購及贖回。朱氏預期，實物申購能吸引加密貨幣投資者參與ETF市場。另外，法規僅限香港合格投資者、機構投資者、零售投資者以及符合規定的國際投資者投資加密貨幣現貨ETF，內地投資者不能投資。