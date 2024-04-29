內地客轉租為買　斥508萬購新界兩房方便子女上學

為方便子女上學，內地家長客一筆過以508萬元購入屯門嘉悅半島兩房單位自用，呎價約1萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明表示，小西灣居屋富怡花園3座中層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，望內園，未補價第二市場叫價450萬元，成交價418萬元，呎價約7,061元，新買家為白居二客。

●中原王秀芬稱，鰂魚涌太古城4月暫錄28宗買賣，包括啟天閣中層H室，實用面積約759方呎，套三房間隔，望園景，上月放盤，最新調整叫價至1,380萬元，最終以1,228萬元成交，呎價約16,179元，新買家為用家。

●美聯蕭俊健指，鰂魚涌南豐新邨9座高層C室，實用面積約570方呎，三房間隔，議價後以約673萬元獲換樓用家承接，呎價約11,807元。

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九龍區

●中原廖忠堅表示，藍田居屋康逸苑B座高層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望園景，最初開價650萬元，議價後於未補價第二市場以615萬元易手，呎價約9,462元。

●香港置業陳渝東稱，荔枝角美孚新邨1期百老匯街5號低層A室，實用面積約719方呎，兩房間隔，以約700萬元放售約後，吸引同區客洽詢，雙方經議價後以680萬元易手，呎價約9,458元。

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新界區

●祥益黃慶德指，屯門嘉悅半島1座中層B室，實用面積約465方呎，兩房間隔，內地家長一直租樓，撤辣後積極物色單位，為方便子女同區上學，首次在港置業，決定以508萬元一筆過付款購入上址自用，呎價約10,925元。

●中原關偉豪表示，將軍澳東港城4月暫錄8宗買賣，屋苑6座中層E室，實用面積約524方呎，兩房間隔，最初叫價750萬元，現微減至748萬元成交，呎價約14,275元，新買家為外區客。

●利嘉閣楊友銘指，將軍澳清水灣半島7座低層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，叫價570萬元，議價後以550萬元成交，呎價約10,516元。

●世紀21(將軍澳)魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園9座高層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，有裝修，上月未補價第二市場叫價580萬元，調整至530萬元，獲綠表客以512.5萬元承接，減幅達約11%，呎價約8,657元。

●美聯黃麗貞指，將軍澳新都城2期10座中層E室，實用面積約441方呎，兩房間隔，4月叫價630萬元，最近獲區內分支家庭客洽詢，睇樓1次即決定承接，終以622萬元易手，呎價約14,104元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山4月暫錄約80宗二手買賣，佔約44%為居屋成交，富輝花園1座中層A室，實用面積約431方呎，兩房間隔，已補價自由市場價以485萬元易手，呎價約11,253元。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山海典灣3座低層E室，實用面積約475方呎，兩房間隔，望山景，單位放盤兩星期，叫價650萬元，獲買家以610萬元承接，呎價約12,842元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦鞍苑A座頂層單位，實用面積約401方呎，兩房間隔，望海景，已補價自由市場叫價438萬元，放盤1個月，獲買家以388萬元承接，呎價約9,676元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，馬鞍山曉峯灣畔3座低層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，望園景，放盤5個月，叫價625萬元，以542萬元沽出，減價83萬元，減幅約13.3%，呎價約10,818元。

●中原伍錦基表示，沙田第一城4月暫錄11宗成交，按月跌約78%，屋苑14座中層A室，實用面積約819方呎，套三房間隔，日前議價後以920萬元易手，呎價約11,233元，新買家為用家。

●中原吳嘉權稱，沙田御龍山2座中層C室，實用面積約699方呎，套三房間隔，望山景，開價約1,060萬元，議價後以1046萬元沽出，呎價約14,964元，原業主則於2021年以1,103.8萬元購入，持貨約3年帳面蝕讓57.8萬元。

●中原鄺子揚表示，大圍區4月暫錄約42宗二手買賣，按月跌約4成多，柏傲莊II第7B座中層E室，實用面積約500方呎，兩房間隔，日前議價後以995萬元易手，呎價約19,900元，原業主持貨約4年，帳面蝕讓約31.9萬元。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍盛薈3座北翼高層A室，實用面積約741方呎，套三房間隔，望山景，放盤1年，叫價1,350萬元，減價約14.8%，以1,150萬元成交，呎價約15,520元。

●中原黃達雄指，大埔太湖花園15座地下連花園單位，實用面積約590方呎，套三房間隔，連約872方呎花園，開價約838萬元，議價後以788萬元沽出，呎價約13,356元，新買家為同區換樓客。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水4月暫錄約90宗二手買賣，按月跌約4成，上水維也納花園2座低層C室，實用面積約732方呎，套三房間隔，開價約530萬元，議價後以523萬元易手，呎價約7,145元，約7年帳蝕讓約67萬元。

●利嘉閣黃靜顏稱，上水御景峰中層E室銀主盤，實用面積約431方呎，兩房間隔，新買家為區內客，睇樓後即進行洽購，最終以488萬元成交，呎價約11,323元。

●中原林頌宜指，元朗溱柏6座中層H室，實用面積約820方呎，套三房連儲物房間隔，享內園景，叫價695萬元，以688萬元成交，呎價8390元，新買家為換樓客。

●祥益盤嘉茵稱，屯門慧豐園4座中層E室，實用面積約567方呎，套三房間隔，區內首置客見單位附設裝修，收樓後即可入住，獲減20萬元，以490萬元即睇即買，以兩房價格購入套三房單位，呎價約8,642元。

●中原張志豪表示，荃灣中心12座中層H室，實用面積約324方呎，原則一房間隔，可間兩房，享山景，叫價355萬元，放盤不足一個月，經洽購後，減價15萬元，以340萬元沽出，呎價約10,494元，單位約37年帳面升值近13倍。

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