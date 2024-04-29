九龍雙新盤搶客　齊齊加推新一批價單

九龍區新盤市場氣氛升溫，區內兩個新盤於周一(29日)齊齊加推新一批單位。其中，何文田站項目推出價單4號，涉150伙，折實平均呎價約22,122元。至於，佐敦新盤則上載價單2號，提供52伙，折實平均呎價約21,538元。

●何文田站朗賢峯第IIA期招標沽出25伙

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期單日沽6伙

●佐敦高臨加推價單2號涉52伙

●薄扶林VICTORIA COAST兩房售2,426萬元

華懋集團旗下港島薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，周一(29日)招標售出A座4樓單位1，實用面積1,363方呎，屬兩房一套連工作間戶型，成交價2,426.14萬元，呎價約17,800元。市場消息指，買家為項目前租客，預計購入單位自住。

●啟德MONACO MARINE低座單位售1,120萬元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，今(29日)沽出低座A座5樓D室，實用面積448方呎，屬兩房開放式廚房間隔，成交價1,120.4萬元，呎價約25,009元。據悉，買家打算購入單位放租。

●啟德HENLEY PARK三房呎價約34,290元

●青衣明翹匯連沽兩伙套現逾3,036萬元

●沙田星凱‧堤岸三房成交價1,421萬

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周一(29日)再錄成交。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目今日售出1座43樓A室，實用面積731方呎，採三房間隔，享開場馬場景觀，成交價1,421.6萬元，呎價約19,447元。連同上述單位計，3日內沽出5伙，套現逾5,000萬元。全盤開售至今累售1,150伙，佔總供應1,335伙逾86%。

●啟德天瀧三房售3,390萬元

●啟德維港1號錄兩宗成交 共涉2,821萬元

●馬頭角君柏四房2,900萬元重新沽出

●大圍站柏傲莊III累錄468宗終止交易