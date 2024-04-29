九龍雙新盤搶客 齊齊加推新一批價單
2024年04月29日 21:35
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九龍區新盤市場氣氛升溫，區內兩個新盤於周一(29日)齊齊加推新一批單位。其中，何文田站項目推出價單4號，涉150伙，折實平均呎價約22,122元。至於，佐敦新盤則上載價單2號，提供52伙，折實平均呎價約21,538元。
●何文田站朗賢峯第IIA期招標沽出25伙
鷹君(00041)與港鐵公司(00066)合作的何文田站朗賢峯第IIA期，周一(29日)公布招標售出25伙，連同第IIB期首輪沽清計，項目開售以來累沽285伙，套現金額逾35億港元。項目第IIB期最新加推價單4號，提供150伙，折實平均呎價約22,122元，折實價由701.1萬至1,943.4萬元，折實呎價18,597至28,350元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期單日沽6伙
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，今(29日)售出6個單位，成交價介乎517.27萬至870.2萬元，總成交金額逾4,282.82萬元。當中，6B座7樓B1室，實用面積350方呎，一房連儲物室間隔，以517.27萬元售出，呎價約14,779元，買家另可享多項現金回贈。
●佐敦高臨加推價單2號涉52伙
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，於周一(29日)加推第2號價單，涉及52伙，包括首度推出實用面積707方呎三房戶型，整批折實平均呎價約21,538元，較首張價單高約11%。加推單位折實售價由490.2萬至1,783.8萬元，呎價約17,633至25,231元。新推單位最低售價及呎價均為A1座12樓E室，實用面積278方呎。
●薄扶林VICTORIA COAST兩房售2,426萬元
華懋集團旗下港島薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，周一(29日)招標售出A座4樓單位1，實用面積1,363方呎，屬兩房一套連工作間戶型，成交價2,426.14萬元，呎價約17,800元。市場消息指，買家為項目前租客，預計購入單位自住。
●啟德MONACO MARINE低座單位售1,120萬元
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，今(29日)沽出低座A座5樓D室，實用面積448方呎，屬兩房開放式廚房間隔，成交價1,120.4萬元，呎價約25,009元。據悉，買家打算購入單位放租。
●啟德HENLEY PARK三房呎價約34,290元
恒基地產(00012)旗下啟德HENLEY PARK，周一(29日)沽出1A座26樓A室，實用面積937方呎，屬三房一套連工作間間隔，成交價3,213萬元，呎價約34,290元。同系THE HENLEY III 亦以2,531.58萬元沽出3B座31樓A室，實用面積778方呎三房，呎價約32,540元。
●青衣明翹匯連沽兩伙套現逾3,036萬元
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周一(29日)沽出兩個單位，套現逾3,036萬元。是日最新沽出的單位包括1座1樓A室，實用面積807方呎，三房一套連儲物室及多用途房連洗手間間隔，以1,515.3萬元成交，呎價約18,777元。另一伙為2A座30樓A室，實用面積755方呎三房，成交價1,521.1萬元，呎價約20,147元。發展商指，全盤尚餘最11伙分層戶待售。
●沙田星凱‧堤岸三房成交價1,421萬
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周一(29日)再錄成交。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目今日售出1座43樓A室，實用面積731方呎，採三房間隔，享開場馬場景觀，成交價1,421.6萬元，呎價約19,447元。連同上述單位計，3日內沽出5伙，套現逾5,000萬元。全盤開售至今累售1,150伙，佔總供應1,335伙逾86%。
●啟德天瀧三房售3,390萬元
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周一(29日)通過招標售出三房單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，是日最新沽出的單位為第2座25樓B室，實用面積1,002方呎，三房間隔，成交價3,390萬元，呎價約33,832元。據悉，全盤開售至今累沽57伙，套現約24.5億元。
●啟德維港1號錄兩宗成交 共涉2,821萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周一(29日)連接錄得兩宗成交，共涉及2,821.2萬元。同時，五一假期將至，美聯物業最新公布向項目買家送出家電禮券。最新沽出的單位包括2B座23樓E室，實用面積452方呎，屬兩房開放式廚房間隔，以884.3萬成交，呎價約19,564元。
●馬頭角君柏四房2,900萬元重新沽出
長實集團(01113)入伙約8年的馬頭角君柏，於周一(29日)重新售出6座5樓A室，單位實用面積1,624方呎，採四房間隔，原本在2018年2月以3,745.7萬元沽出，期後交易在2023年終止，現時重新以2,900萬元沽出，最新呎價約17,857 元，較6年前賣平約23%。
●大圍站柏傲莊III累錄468宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，新增添1宗終止交易個案，涉及的單位為第1B座37樓C室，為實用面積534方呎的兩房單位，原本在2021年6月以1,206.9萬元成交，當時呎價約22,601元，惟交易顯示已在上周五(26日)終止。事實上，項目自公布拆卸重建後，累計錄得的終止買賣個案約468宗。