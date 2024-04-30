【東方日報產評】華金融不急不躁　市場安全為首要

中國已發展成為全球第二大經濟體，本來應該有一個相當規模的金融市場來支持實體發展需要。偏偏至今中國股市仍未成主流，皆因過去中國為發展資本市場走過太多歪路，也付出過沉重代價。身處大國博弈的時代，金融必然是中美的主戰場，中國得謹慎處理金融市場開放的問題，否則未見其利，先見其害，尤其在拓展中國資本市場方面，得以老實服務實體經濟，不發生系統性風險為大前提，以穩為先。

2008年美國次按風暴引發全球金融危機，中國使出4萬億元人民幣救經濟，結果帶來嚴重的資產泡沫和產能過剩。2015年中國擬推動A股發展來救經濟，結果又應驗了「一放就亂、一亂就收、一收就死」的惡性循環魔咒。至今A股表面上如原地踏步；可實際上，內地全面檢視金融體系發展戰略，就是認清不能將美國的一體金融體系作為樣辦直搬到中國應用，中國因應自身發展狀況，推動具中國特色的資本市場發展，以更好地服務實體經濟為基礎，而並非如美國般，放任使用槓桿、瘋狂追求暴利，與實體經濟脫軌。

回顧歷史，上世紀30年代，時任美國總統羅斯福面對經濟大蕭條，推出新政(The New Deal)，對金融業進行管制，並大興土木，消除貿易壁壘，配合一系列經濟改革，完善社會福利措施，實現復興、救濟和改革的目標。可近30年美國人似乎忘了這個寶貴經驗，改行去工業化、盲目發展服務業與金融業。金融衍生品充斥，複雜程度令監管者難以及時監察系統性風險，放任經濟金融化發展。美國政府不斷以發債來滿足財政需要，製造產業外判，表面上盡顯美元霸權，賺盡了全球製造業利益，但卻令本土製造業空洞化，經濟結構失衡，貧富懸殊擴大，金融泡沫大到不知如何收科的地步。近日又傳來有美國銀行倒閉，經濟問題積重，已不容遮掩。

中國認識到放任金融盲目發展足以為國家安全招來重大風險，故這幾年一直致力於完善金融體系的基建和法規，打擊貪腐，並就金融業發展定出清晰的監管框架，不容以創新科技為名而無序發展。因此，中國就本身實際狀況，為金融重新定義，就是為服務實體經濟提供高效、低成本的融資中介服務，從複雜的金融槓桿還原至融資中介本質的基本步。即使面對美股以至全球股市的瘋狂，國際資金一面倒傾斜，嚴重壓抑中國資產，也得堅守底線，為市場正本清源，走好中國特色資本市場發展的道路。

在新能源這戰略產業領域，這些年中國堅持在電動車、太陽能板、鋰電池等堅持走自我發展之道，如今是守得雲開，逐步進入收成期。未來中國得戰戰兢兢打好金融戰，畢竟金融是美國強項，要說服世界接受美元體系以外的新思維，新發展，需要時間與成效，不斷推演。中國得繼續做大做強製造業這經濟命脈，不急不躁發展資本市場，推動人民幣國際化，用時間說明中國能為世界提供一條可靠治理、和平穩定發展之道。