聯博香港：固定收益資產攻守兼備

債券收益率通常在美國聯儲局首度減息前幾個月向下，為應對當前環境，建議債券投資者化觀望為行動，開始布局。

倘若投資組合的存續期（即對利率的敏感度）傾向極短時期，不妨考慮適度調整投資組合的存續期。在經濟放緩與利率未來可望降低的背景下，存續期有助投資表現。政府債券作為存續期的代表資產，還提供充裕流動性，有助減緩股市波動的衝擊。

綜觀信用敏感度較高的資產，例如企業債券與證券化債券，目前息差仍高於過去幾年水平，為債券投資者帶來暌違已久的收益機會。考量企業基本面穩健，預期債市不會出現違約潮與降級潮。此外，未來利率降低後，亦有助於減緩發債企業的再融資壓力。

國債信用資產平衡布局

然而，投資者應該擇優慎選信用債券，同時聚焦流動性。在經濟趨緩的環境中，「CCC」等級企業債券與較低評級的證券化債券最易受到衝擊。長天期投資級別企業債券亦可能波動起伏，且目前價格已高。相較於長債，短天期非投資級別債券受惠於收益率曲線倒掛，因此收益更高，且違約風險更低。

在當前環境下，相信政府債券與信用資產在投資組合中能夠扮演重要角色。投資組合若能布局國債與其他對利率敏感的資產，同時搭配具增長潛力的信用資產，可望創造良好投資成果。平衡配置亦有助於管理經濟增長放緩以外的風險，例如通脹再度升溫或經濟衰退。

同時，考量未來高通脹仍存在，以及抗通脹資產的成本相對便宜，投資者不妨尋求有助對抗通脹的投資策略。在經濟增長放緩的環境下，若能精挑細選債券投資目標，可望爭取超額回報。透過系統化的主動型固定收益投資策略，根據各種不同因素選債，有助於投資者掌握回報機會。

展望未來幾個月，主動型投資者應做好準備，掌握市場趨勢迅速變動的機會。最重要的是，投資者應該化觀望為行動，充分布局債市，避免錯失目前的收益潛力與回報機會。

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