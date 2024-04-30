林嘉麒：港股是否虛火　5月見真章！

上周投資市場焦點是美國的3月份個人消費開支（PCE）物價指數，結果有兩點與預期有落差。首先，剔除食物和能源後的3月核心PCE物價指數按年增速為2.8%，較預期2.7%高，按月增0.3%，雖符合市場預期，但上周本欄曾期望PCE數據或較早前的消費物價指數（CPI）緩和，原因是住房價格的計算方法不同，奈何結果不包括住房在內的服務通脹再次走高，前值同時被上修，而且其中運輸服務和其他服務是最大的推升因素。

在服務業的帶動下，整體PCE物價指數按月及按年雙雙加速，服務價格成為最大的推手，這是意料不及，頑固的不單是房價而且還有服務價格。

聚焦聯儲議息後言論

第二個意料之外是，儘管核心PCE持續增長，但美元走勢及美國國債未因此出現突破，美元並沒有再度走強，美債孳息率亦未見進一步抽升。某程度上，可見投資者已將通脹升溫計入價格，而多個資產價格亦早已反映。

下一個關鍵是本周美國聯儲局議息會議後，局方的最新言論，從而判斷未來息口變化。另外，值得留意的是，自從美國第一季國內生產總值（GDP）增速低於預期，上周公布的3月核心PCE物價指數又超預期，讓市場擔憂美國經濟可能進入滯脹。

事實上，最新撇除通脹後的實際個人消費支出按年增0.5%，超出預期的0.3%，也超出前值0.4%，創下今年以來最大漲幅。個人收入也有所增長，但不及支出，這是滯脹其中之一個信號，對於美股的前景加添陰霾。

反觀港股，情況大不同。恒生指數未受美國減息預期改變影響，在美元走強及債息抽升的情況下仍能持續突破。恒指從上周一開始計起，已經六連陽，不但突破年初至今的17,200點水平，昨日更重上250天線，重回今年1月形成的上升軌道內。當然，以單日走勢來看，有短期見頂可能，但這一輪升勢確實是銳不可當。

恒指升勢暫欠說服力

升市的確實原因是甚麼？老實說，不懂回答。基本面上，內地經濟未見強勁的復甦，國家在貨幣政策上又沒有大水猛灌，也沒有潛在的大規模的財政政策準備推出。如果你說估值平，而引致資金抄底港股，也沒有多大說服力，港股已平了好幾年了吧！

不過，升市沒有原因也是好事。趨勢派投資者信奉由資金說話，事實就是恒指用了6個交易日便由16,044點升至最高18,031點，點數計升了接近2,000點，整個走勢是強的。港股後市是龍還是蟲？是否短期虛火，還看5月走勢。

由於昨日是期指結算日，不能排除只是短期炒作，今日才是另一個階段的開始，假如不是因為基本面而引致長線資金流入港股，恒指5月的走勢應該打回原形，短線調整至17,000點水平是很容易的。相反，假如恒指在5月並未出現回調，而是在高位整固的話，就代表大戶繼續持貨，後市可以更樂觀。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)