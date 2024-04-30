廖嘉豪：股市回調助重整牛市　或屬吸納機會

上周與讀者分享或可趁低吸納半導體行業股票，筆者認為，半導體行業因人工智能需求強勁，前景仍非常正面。截至上周五收市，費城半導體指數(SOX)一周回升約10%，或反映不同科技股因借力人工智能推動業績好過預期，而令市場重新評估半導體行業機會。花旗分析員繼續認為盈利增長預期持續上升或支持費城半導體指數走高，在記憶體銷售和人工智能推動下仍非常看好半導體行業前景。最近美股同樣因地緣政治事件及市場減少美國減息預期而下跌，但股市近期回調或為趁低吸納機會，期待已久的回調將有助重整牛市。

地緣政治風險對股市影響通常短暫。儘管最近幾周中東事件後風險升溫，但花旗分析員的基本預測為局勢不會進一步升級。即使衝突大幅升級，增加伊朗石油生產或油輪通過霍爾木茲海峽的風險，或令油價升至100美元/桶以上。但參考過去油價在三個月內升40%以上的情況，股市回報平均值及中位數期間仍保持平穩，並錄得低單位數正回報。即使油價繼續反映風險溢價而高企，環球商業周期轉變和通脹回歸應廣泛利好股市。

最近環球製造業採購經理指數(PMI)回升至50以上的擴張區域，過去股票及信貸市場在此情況下繼續表現良好，美股在PMI回升至50以上後的60個交易日回報均值及中位數皆約5%，似能延續積極股價趨勢。

另一方面，市場已大幅減少減息預期，目前只預期聯儲局今年減息兩次以內，但花旗分析員認為市場需要在未來3至4周內再排除聯儲局減息幅度40至70個基點，10年期美國國債收益率同時上升0至20個基點，才能導致股市調整更深及更持久，但發生該情況難度相對較高，尤其反映美國經濟對比預期的花旗美國經濟驚喜指數第二季由約40水平下跌至13.2，代表目前才剛進入美國數據差過預期的階段。

股市倉位之前側重好倉以及情緒高漲，地緣政治風險和長期利率上升似乎是股市止賺離場催化劑。是次回調修正股市看好倉位未有如之前般一面倒，部分技術指標甚至已進入超賣區域。加上最近資金流數據支持花旗分析員認為不同股市中期升勢將廣泛好轉的觀點。2023年累計流入貨幣市場基金約1.3萬億美元(佔AUM16%)，但流入趨勢正在放緩，3月和4月甚至共流出1,630億美元(佔AUM的2%)。由現金類資產如貨幣市場基金轉向股票基金或利好股市。環球股市將回歸關注企業盈利，而花旗分析員對未來環球每股盈利前景保持相對樂觀，繼續預期股市中期將有更多不同的領袖股，支持更多週期性市場和行業表現，股市近期回調或為趁低吸納機會。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪