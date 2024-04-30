鄧聲興：比亞迪股份勢延續強勁增長勢頭
2024年04月30日 09:14
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國務院總理李強表示會大力發展智能網聯新能源汽車，堅持以科技創新引領產業創新，促進汽車產業。數據顯示，2024年4月1至14日，新能源汽車零售26萬輛，比去年同期大幅增長32%，也比3月同期增長2%，市佔率首度突破50%。
比亞迪股份(01211)2024年3月新能源汽車銷量30.2萬輪，按年增加46%，產量亦有29.6萬輛，多41.2%。單計純電動銷量近14萬輛，多36.3%，產量13.4萬輛，增28.6%。首季計，集團新能源汽車銷量累計62.6萬輛，按年增13.4%，產量29.6萬輛，增長8%。而單計純電動車，首季銷量30萬輛，按年增13.4%，產量累計29.2萬輛，多8.9%。中央更鼓勵消費者用舊車換新車，並開始提供高達1萬元人民幣的補貼，作爲刺激消費的努力的一部分，有助於顯著提高今年的汽車銷量。集團作為內地新能源汽車行業龍頭定能受益於此，集團必能延續強勁增長勢頭。股份阻力位230元，支持位194元。
意博資本亞洲管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)