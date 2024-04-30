鄧聲興：比亞迪股份勢延續強勁增長勢頭

國務院總理李強表示會大力發展智能網聯新能源汽車，堅持以科技創新引領產業創新，促進汽車產業。數據顯示，2024年4月1至14日，新能源汽車零售26萬輛，比去年同期大幅增長32%，也比3月同期增長2%，市佔率首度突破50%。

意博資本亞洲管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)