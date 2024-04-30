耀才花旗輪證投資比賽結束　優勝者贏取逾8萬獎金獎品

是次比賽高手雲集，戰況非常激烈，冠軍潘成峯成功贏取價值超過28,000港元的Apple電子產品系列禮品，包括iPhone 15 Pro Max、MacBook Air、iPad Pro、Apple Watch Series 9等多項電子產品；王肈源先生及王阡煒則分別榮獲亞軍及季軍，贏取價值超過17,000港元的Dyson家電產品組合及價值超過11,000港元的Samsung電視電話組合；連同其他獲優異獎的參賽者合共贏得總值逾8萬元的獎金獎品。

是次比賽於耀才證券總部舉行了盛大的頒獎典禮，由耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬聯同花旗環球金融亞洲上市結構性產品董事Guillaume Besson及花旗上市結構性產品部副總裁麥穎儀頒獎予一眾優勝者。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬感謝參賽者一直以來對耀才模擬投資比賽的支持。他也提到，多年來集團均與世界知名的交易所及跨國投資銀行合辦不同類型的模擬投資比賽，希望藉模擬遊戲幫助投資者認識不同投資產品，也可藉此推廣其投資產品，達至雙贏局面。

他續稱，儘管今年港股的走勢持續低迷，但投資者對投資窩輪及牛熊的熱情反而有增無減，皆因窩輪牛熊的交易無須繳付印花稅，大大降低投資成本，是短炒之選。集團希望參賽者透過模擬遊戲，更真實地感受投資窩輪牛熊的交易環境和氣氛，加深投資者對各類產品的認知，在零成本零風險下慢慢成長為市場的實戰專家。