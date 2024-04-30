首批加密幣現貨ETF今上市　港交所：鞏固亞洲領先市場地位

香港交易所證券產品發展主管羅博仁說，今天新上市的虛擬資產現貨ETF將豐富香港交易所多元及活躍的ETF市場生態圈，為投資者提供新資產類別的投資機會。繼一年前成功推出虛擬資產期貨ETF後，亞洲首批虛擬資產現貨 ETF將進一步提升香港交易所買賣產品的產品種類及流動性。我們期待繼續與市場持份者緊密合作，在我們國際化的市場引入更多新產品。

首批虛擬資產期貨ETF在2022年上市後備受投資者青睞，交投暢旺。在香港上市的三隻虛擬資產期貨ETF的日均成交量由2023年的890萬元增加至2024年第一季的5,130萬元，同時亦吸引了5.29億元的資金流入。

交易所買賣產品（包括ETF、槓桿及反向產品）是香港交易所增長最快的市場之一，產品種類在過去一年亦不斷增加。2023年及2024首季新增的16隻ETF產品包括亞太區首隻沙特阿拉伯ETF、香港首批備兌認購期權ETF，目前在香港上市的ETF共有179隻。