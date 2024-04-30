陳炳強：港股仍有上升空間　比亞迪難寄厚望

港股連升6日後，周二(30日)繼續向上。資深股評人陳炳強表示，市場觀望本周稍後聯儲局議息結果，預期將按兵不動維持息口不變，但料會後聲明對息口去向有一定啟示。一旦聯儲局維持強硬立場，則預期高息環境仍會維持一段時間，美股或會繼續調整，環球資金有機會回流其他市場，或會利好港股市場；但若聯儲局放鴿，意味着減息時間或提早，對股票市場包括港股亦有利。恒指若企穩17,300點，反彈勢頭料可持續，上方阻力在19,000甚至20,000點，相信現水平仍有上升空間。