陳炳強：港股仍有上升空間 比亞迪難寄厚望
2024年04月30日 11:19
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港股連升6日後，周二(30日)繼續向上。資深股評人陳炳強表示，市場觀望本周稍後聯儲局議息結果，預期將按兵不動維持息口不變，但料會後聲明對息口去向有一定啟示。一旦聯儲局維持強硬立場，則預期高息環境仍會維持一段時間，美股或會繼續調整，環球資金有機會回流其他市場，或會利好港股市場；但若聯儲局放鴿，意味着減息時間或提早，對股票市場包括港股亦有利。恒指若企穩17,300點，反彈勢頭料可持續，上方阻力在19,000甚至20,000點，相信現水平仍有上升空間。
四大國有銀行上季純利齊齊錄得按年倒退，工商銀行(01398)、建設銀行(00939)及農業銀行(01288)分別少賺2.78%、2.17%及1.63%，中國銀行(03988)按年少賺2.9%。陳指出，內地經濟增長放慢，加上內房債務問題持續，難免拖累作為百業之母的內銀股。他預期內地未來或再有刺激經濟措施推出，內銀仍身負重任，料業績難有增長空間，建議趁股價反彈時減磅，確認行業前景改善再入市。
內地電動車龍頭比亞迪股份(01211)首季多賺約一成，營業收入按年僅升約4%。陳炳強表示，內地電動車行業減價戰持續，市場競爭激烈，料業績難保持高增長，股價亦難寄厚望。該股近日雖跟隨大市反彈，並已升穿由2022年延伸的下降軌阻力215元，但能否企穩其上，為後市走向關鍵，不妨暫時靜觀其變。