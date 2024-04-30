IMF上調亞太區經濟增長預測　內房調整成最大風險

國際貨幣基金組織（IMF）發布《亞太區域經濟展望》報告，上調2024年亞洲經濟增長的預測，對印度經濟成長保持樂觀，另認為中國需要採取更多刺激措施。

報告預測，2024年亞太區域經濟增長超出先前預期，將達到4.5%，較此前預測上調0.3個百分點；2025年的預測維持在4.3%不變。該區對今年全球經濟增長的貢獻率約為60%。

當中，IMF上調中國內地及香港今、明兩年經濟增長預測，預測中國2024及2025年國內生產總值(GDP)分別是4.6%及4.1%。至於香港2024年GDP增長料2.9%，2025年則由原先預測的負數調高至增長2.7%。

IMF表示，亞洲經濟面臨的最大風險是中國房地產行業的長期調整，原因是將削弱需求並增加長期通貨緊縮的可能性，從而增加透過「直接貿易外溢效應」，可能會打擊其他經濟體。中國的政策對於其自身和整個地區都很重要。因此，該機構認為中國需要一籃子政策，加速無生存能力的房地產開發商退出，促進住房計劃的完成，並管理地方政府的債務風險。

IMF另又提到，印度是「世界上增長最快的主要經濟體，公共投資仍然是重要的驅動力」，預期當地今年GDP增長6.8%，明年6.5%。印度目前是世界第五大經濟體，國內生產總值(GDP)達3.7萬億美元，目標2027年成為世界第三大經濟體。