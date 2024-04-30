調查：30%市民願意到大灣區內地城市生活或工作

香港中文大學香港亞太研究所對「粵港澳大灣區發展規劃」的意見調查顯示，有三成受訪市民願意到大灣區的內地城市生活或工作，亦有43.2%受訪者表示會鼓勵香港青年人到大灣區的內地城市發展。

調查結果顯示，30.1%的受訪市民有意願到大灣區的內地城市生活或工作，表示沒有意願的佔64.9%，而回答「不知道／很難說」的則有4.9%。與2022年11月的調查結果比較，表示有意願的受訪者比例顯著上升20個百分點。

調查亦發現，43.2%的受訪者會鼓勵香港青年人到大灣區的內地城市發展，41%表示不會鼓勵，另有15.8%受訪者回答「視乎情況而定」（9.8%）或「不知道／很難說」（6%）。與2022年11月的調查結果比較，表示會作出鼓勵的受訪者比例顯著上升24.1個百分點。

於港人到大灣區內地城市發展的優勢，調查顯示，63.1%的受訪市民認為香港人到大灣區內地城市發展的優勢很小（36.4%）或沒有優勢（26.7%），28.7%的受訪市民則認為香港人的優勢頗大（23.9%）或很大（4.8%）。

是次調查於2024年2月29日至3月19日進行，電話訪問共訪問701位18歲或以上的市民。