香港上海滙豐銀行首季列賬基準稅前利潤跌6.7%

集團行政總裁祈耀年透露，最近有在香港與部分市場人士和發展商交流，認為自2月底港府宣布樓市全面撤辣後，受到廣泛歡迎，對本地市場的住宅銷售活動產生積極影響。撤辣後首月的銷售活動非常活躍，對許多發展商的流動資金狀況非常有利，但首個月表現或有「追落後」的因素，需觀察稍後時間的銷售數字能否持續。他認為，撤辣後增強市場的流動性，亦提高按揭市場活躍程度，至於能否成為趨勢則言之過早。

集團財務總監艾橋智稱，首季有不少香港客戶，將定期存款調配至理財產品，造就今年第一季財富管理業務收入按年增加12%。祈耀年補充，首季滙豐香港吸納近13.5萬名新的財富管理及個人銀行客戶。艾橋智又稱，雖然今年被環球利率仍處於較高水平，但觀察到東南亞和印度的商業銀行貸款需求明顯反彈，相信今年稍後時間會到香港有更大的商業貸款需求。

首季，英國滙豐銀行列賬基準稅前利潤6.97億美元，按年跌74.32%；於收購英國硅谷銀行的HSBC UK Bank（即旗下英國分隔運作的子公司）稅前利潤18.11億美元，下跌42.16%。中東滙豐銀行稅前利潤2.83億美元，減少24.93%；北美滙豐控股稅前利潤2.53億美元，跌17.59%；加拿大滙豐銀行稅前利潤1.86億美元，跌22.18%。