內地重磅會議壓軸召開　指重點領域風險較多

中央重磅會議於4月最後一日召開，重點研究進一步全面深化改革、推動中國式​​現代化問題，亦分析研究當前經濟情勢與經濟工作，及審議《關於持續深入推進長三角一體化高品質發展若干政策措施的意見》。市場關注多時的另一場中央委員會第三次全體會議，亦決定7月在京召開。

會議指出，改革開放是內地民眾事業大踏步趕上時代的重要法寶。當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設的關鍵時期。面對紛雜的國際國內情勢，面對新一輪科技革命與產業變革，面對民眾新期待，須繼續把改革推向前進；又揚言把改革擺在更加突出位置。

針對內地經濟的分析，則稱已持續回升好，但仍面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍不足，企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多，國內大循環不夠順暢，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升。同時必須看到，內地經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，開局良好、回升向好是當前經濟運作的基本特徵和趨勢，要增強做好經濟工作的信心。

不過，該會明確表示，要靠前發力有效落實已確定的宏觀政策，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。包括及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，維持必要的財政支出強度，確保基層「三保」按時足額支出；要靈活運用利率及存款準備率等政策工具，加大對實體經濟支持力度，降低社會綜合融資成本；要積極擴大國內需求，並落實大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案；要創造更多消費場景，更好滿足人民群多多樣化、高品質消費需求；要因地制宜發展新質生產力。

同時，持續防範化解重點領域風險。壓實地方政府、房企、金融機構各方責任，實際做好保交屋工作，保障買樓人士合法權益。要結合房地產市場供需關係的新變化、人民對優質住房的新期待，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式。保障和改善民生方面，該會強調要凸顯就業優先導向，促進中低收入群體增收。