新世界夥宏利及社企推動婦女就業提升計劃

宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡表示，計劃旨在倡導友善及共融的工作環境，致力促進包容性的經濟發展機會，推動可持續發展的未來。這個社會責任計劃有助宏利與港人在職場路上並肩同行，讓女性和社區明白我們樂意共建更多元、公平及共融的社會，在工作上提供貼心的職場支援。使她們更安心重返職場。我們更增設強積金獎勵，鼓勵全職媽媽發掘家庭以外的發展潛能，合資格的參加者在成功完成就業配對及活動完結後可獲得強積金獎勵。

14間支持企業包括宏利，更特別構思多項家庭友善措施，如太平洋咖啡開設「媽媽更」工作職位，有別於傳統朝九晚六的上班時間，婦女可於早上完成家務後至子女放學前的時段，選擇每天工作三至四小時，讓婦女更易於分配時間；Clement Shield Security Limited提供免費合資格保安證書培訓課程名額，婦女毋須即時應徵保安工作，仍可先考取保安牌照，保證有一技傍身，提升她們在社會的謀生能力。

其他企業亦設有不同友善措施，包括混合工作模式，讓婦女可因應家庭需要提出在家工作，又提供家庭關愛假期，讓婦女處理子女或家庭突發事務，並安排原區就業及親子活動津貼等，讓婦女重返職場無後顧之憂，長遠而言，為婦女締造理想的工作環境，有助企業吸引及挽留合適人才，提升企業競爭力，亦讓婦女發揮所長，貢獻社會，達致社會共贏。