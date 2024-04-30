嘉實國際：加密幣現貨ETF認購勝預期　冀開放予內地投資者

本港首批加密貨幣現貨交易所買賣基金(ETF)將周二(30日)掛牌，發行商之一嘉實國際的首席執行官韓同利表示，認購反應非常熱烈，超出公司原預期。香港市場包容性大、具整全體制，而且香港金融和法律體系與全球市場無縫接軌，加上香港加密貨幣現貨ETF設實物申購和贖回，較美國優勝，認為發展潛力較美國大，但強調未來要繼續發展，方可保住先行優勢。

他指，香港能推出有關產品，相信已得到中央的支持，認為香港可「先試先行」，期望生態圈在一至兩年運作成熟後，有望再開放予內地投資者交易。作為行業一份子，會致力建構生態圈，壯大整個市場。

他提到，現時的認購中，有6成來自實物認購，因以現金認購傾向在上市後進行，但隨着虛擬資產進一步發展，愈來愈多傳統金融機構有資產配置的需要，未來會以現金認購為主。

嘉實的管理費是同類產品最低，韓同利強調，這絕非價格戰，定價是以美國同類產品對標。

至於其他ETF方面，他透露，有規劃其他新產品，認為現在是世界大變局，而同時被東西方認可是本港極大優勢，故未來要滿足國際投資者配置中國資產，及內地投資者配置國際市場的需求，會循有關方向研究。