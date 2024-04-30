元朗The YOHO Hub II首批188伙 折實平均呎價14338元
2024年04月30日 16:25
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新界鐵路盤低開出擊，新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub II，周二(30日)公布首張價單，提供188伙，折實平均呎價約14,338元，較逾兩年前的上一期低約28%，是次兩房折實入場費682.92萬元起。
新地副董事總經理雷霆形容，首張價單為「隨行就市價」，集團向來貼市場開盤，定價考慮到今期單位與上期有位置及景觀有分別，相信今批價錢為買家所接受。
新地代理總經理陳漢麟指，首批單位全部位於第8座，實用面積由467至905方呎，戶型包括71伙兩房單位及117伙三房單位。價單設有3項付款方法，扣除最高15.5%折扣後，折實價介乎682.92萬至1,299.86萬元，折實呎價由13,008至15,544元。按定價計，整批單位市值約27億元。
今批入場單位為8座3樓D室，實用面積467方呎，折實呎價14,624元。三房售價最低單位為8座3樓C室，實用面積537方呎，折實價777.56萬元，折實呎價約14,480元。
項目部署明日開放示範單位予公眾參觀及周五起收票。資料顯示，同系列上一期The YOHO Hub I，於2021年12月樓花階段時，推出首批206伙，當時折實平均呎價約19,899元。