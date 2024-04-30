元朗The YOHO Hub II首批188伙　折實平均呎價14338元

新地副董事總經理雷霆形容，首張價單為「隨行就市價」，集團向來貼市場開盤，定價考慮到今期單位與上期有位置及景觀有分別，相信今批價錢為買家所接受。

新地代理總經理陳漢麟指，首批單位全部位於第8座，實用面積由467至905方呎，戶型包括71伙兩房單位及117伙三房單位。價單設有3項付款方法，扣除最高15.5%折扣後，折實價介乎682.92萬至1,299.86萬元，折實呎價由13,008至15,544元。按定價計，整批單位市值約27億元。

今批入場單位為8座3樓D室，實用面積467方呎，折實呎價14,624元。三房售價最低單位為8座3樓C室，實用面積537方呎，折實價777.56萬元，折實呎價約14,480元。

項目部署明日開放示範單位予公眾參觀及周五起收票。資料顯示，同系列上一期The YOHO Hub I，於2021年12月樓花階段時，推出首批206伙，當時折實平均呎價約19,899元。