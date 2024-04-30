金管局：3月港元存款升0.7%　人民幣存款跌2%

金融管理局發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在2024年3月份上升0.2%，其中港元存款上升0.7%，外幣存款則下跌0.2%。

2024年第一季，存款總額下降0.2%，港元存款則上升0.1%。香港人民幣存款在3月份下跌2%，於3月底為9,447億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於3月份為12,484億元人民幣，而2月份為10,644億元人民幣。

3月份貸款與墊款總額上升0.8%，2024年第一季則下跌1%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在3月份分別上升0.8%及0.7%。由於港元存款上升而港元貸款沒有明顯變動，港元貸存比率由2月底的83.7%，下跌至3月底的83.2%。

在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季下跌0.1%後，在2024年第一季按季下跌1.2%。

3月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.6%，與去年同期比較則均下跌0.4%。3月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.0%，與去年同期比較下跌11.4%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於3月份均上升0.2%，與去年同期比較，M2及M3均上升3.4%。