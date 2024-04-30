陳永傑：The YOHO Hub II開價極吸引　必一Q清枱

他續指，元朗區累積大量換樓需求，根據中原樓市片區及2021年人口普查資料顯示，元朗區4人家庭比例達18.8%，全港排第二。是次開價項目主打三房單位，正好切合元朗區內的換樓需求。同時，由於元朗毗鄰關口，加上項目已屆現樓，屬內地客鍾情類別，料此項目內地買家佔約三成。估計項目落成入伙後，呎租可達每方呎45至50元，可享逾3厘的租金回報。

整體市況方面，撤辣後62天一手成交逾6,000宗，已是2023年全年一手登記的57%，兩個月已促成了上年半年的成交量，一手成交步伐放慢屬正常現象，即使4月份一手成交較上月少逾50%，但單月逾1,800一手成交仍屬正常偏高水平，當中鐵路盤更佔1,528宗，可見鐵路項目極受追捧，預料The YOHO Hub II以吸引價開售，首批單位必定一Q清枱。