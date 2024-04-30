萊坊：首季中環甲廈租金跌1.7%　寫字樓空置率續高企

萊坊發布最新的《香港每月物業市場報告》，在經濟不明朗因素下，港島甲級寫字樓市場繼續面臨需求疲弱的挑戰，其中，中環區首季甲廈租金跌幅較顯著，較去年第四季下挫約1.7%。

該報告顯示，今年第一季港島區整體甲級寫字樓租金按季下跌約0.5%，上季區內核心商業區中環租金雖向下，但3月租金錄得增長，期內每方呎租金報約93.9港元，按月微升約0.3%，惟較去年同期仍低約9.5%。至於月內租金挫幅較大為金鐘，呎租最新報約62.9元，較2月下跌約0.6%，按年同期則回升約4.6%。

至於3月中環及金鐘商廈呎價，分別報約30,781元與27,110元，按月均未有變化，而按年則分別下跌約5.2%及4.8%。上月份，港島區寫字樓租賃需求主要由內地企業帶動，期內錄得部分寫字樓升級個案，進一步加強了優化寫字樓的趨勢。

另外，整體寫字樓空置率徘徊在12.2%的歷史高位，按季上升0.7個百分點。由於受空置率創新高的壓力，促使業主為租客提供更靈活的租賃方案和優惠措施，例如裝修補貼和免費配套，以推動租賃交易。

此外，九龍區寫字樓市場的租賃交易大幅反彈，3月的新出租交易量為2月的一倍，大部分商廈租務交易涉及中小型寫字樓，平均面積約為4,000方呎。該區第一季重大寫字樓交易和擴充個案，主要來自政府和半官方組織、保險公司和內地企業。

至於，該區首季平均呎租金約23.8元，較去年第四季，錄得約0.2%的增長。惟上月個別區域如尖沙咀的租金跌幅較大，呎租報約55.6元，按月挫約5.1%。

萊坊指，今年本港寫字樓市場的前景仍然充滿挑戰，因為疲弱的經濟氣氛，以及企業對業務擴充的態度謹慎，繼續削弱租賃需求。儘管如此，相信寫字樓租金已經見底，故對今年的商廈市場持謹慎樂觀態度。