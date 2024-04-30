HashKey Group：加密幣現貨ETF規模1年後冀達100億美元

本港首批6隻加密貨幣現貨交易所買賣基金(ETF)周二(30日)掛牌，HashKey Group首席運營官翁曉奇指，旗下交易平台HashKey Exchange的客戶託管資產，由ETF發布前的22億元，增至周一(29日)的33億元，相信本港加密貨幣現貨ETF上市，將帶動虛擬資產進一步發展，預計約一年後，本港加密貨幣現貨ETF規模有望達到美國的20%，即100億美元左右水平，距離市場飽和仍有一大段距離。

本港加密貨幣現貨ETF允許實物申購及贖回，他提到，ETF屬傳統金融產品，幣圈投資者可透過ETF，將其手上的虛擬資產轉換成「主流資產」，亦可循此以「新資本投資者入境計劃」獲得港人移民身份，坦言有不少客戶對此有興趣。

「新資本投資者入境計劃」今年3月起接受申請，須投資最少3,000萬港元合資格資產，包括港股、ETF、非住宅地產等。