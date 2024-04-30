經絡：樓市上半年料價穩量升　負資產下半年才回落

本港今年首季末負資個案錄得32,073宗，涉及金額逾1,653億元，宗數及金額按季分別增27.5%及25.9%。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年差餉物業估價署首季私人住宅售價指數報305.3點，連跌3季，與2021年第3季的歷史高位397.9相比更急挫逾23.3%。而自2019年政府放寬按揭保險成數的樓價上限，按揭保險宗數曾於2021年攀升至歷史新高，根據經絡內部資料顯示，早幾年前採用8成或以上按揭的買家比重顯著增加。而樓價由高位回落逾2成，大部分於2019年至2022年樓價高企並採用高成數按揭入市的業主會較大機會跌入負資產，使負資產個案仍有所上升。

曹續指，3月份政府全面撤辣後樓市交投即時上升，最新3月份私人住宅售價指數報305.7點，按月升逾1%，結束10個月連跌。雖然樓價有輕微回穩，不過一手貨尾積壓，發展商繼續以低價策略推售新盤，使二手樓價受壓而保持偏軟，銀行估價仍偏向審慎，相信樓價未必短期內出現顯著回升，料上半年樓市呈「價穩量升」的狀態，負資產宗數於下半年才有機會高位回落。

他表示，雖然負資產數字高企，但不代表業主無力供款，過往十多年來本港業主還款能力一直處於穩健水平，根據金管局3月住宅按揭統計調查資料顯示，超過3個月及6個月未償還按揭貸款的拖欠比率分別報0.09%及0.06%，即屬超低水平，顯示絕大部分業主的供款能力仍穩健，銀行借貸風險可控。他提醒有意置業之人士仍要衡量自身經濟及供款能力，避免借太盡，緊記按時供款以及預留至少半年的後備資金。