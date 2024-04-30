北角百福花園呎價再穿萬元 兩房戶減至540萬易手

樓市全面撤辣後交投回勇，惟價格升勢欠奉，北角老牌屋苑百福花園呎價再度跌穿1萬元，屋苑兩房戶減價近一成，以540萬元售出，呎價低見約9,945元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角百福花園百佳閣低層B室，實用面積約543方呎，兩房間隔，原以598萬元放售，減價58萬元，以540萬元易手，減幅近一成，呎價低見約9,945元。

●美聯蘇玉燕表示，香港仔公屋華貴邨華賢樓高層7室，實用面積約544方呎，未補價第二市場叫價約360萬元，減至約348萬元成交，呎價約6,397元，新買家為同區綠表客。

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九龍區

●美聯彭文翎指出，九龍塘又一居25座中高層E室，實用面積約654方呎，三房連套房間隔，以1,090萬元售出，呎價約16,667元。

●中原洪金興稱，茶果嶺麗港城28座高層H室，實用面積約748方呎，三房連套房間隔，開價860萬元，減價後以839.8萬元易手，呎價約112,27元。

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新界區

●中原黎宗文表示，沙田第一城本月錄約12宗成交，按月大跌約77%，屋苑4座中層C室，實用面積約853方呎，三房連套房間隔，開價約1,000萬元，減至960萬元易手，呎價約11,254元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，房協沙田綠怡雅苑2座中層A室，實用面積約587方呎，兩房間隔，累減85萬元，未補價第二市場成交價615萬元，呎價約10,477元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山本月暫錄約90宗成交，按月跌約27%，區內迎海‧星灣18座低層A室，實用面積約798方呎，三房連套房間隔，叫價約1,400萬元，議價後以1,250萬元易手，呎價約15,664元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山迎海‧駿岸8座高層D室，實用面積約496方呎，兩房間隔，放盤兩個月累減130萬元，以740萬元獲承接，呎價約14,919元。原業主於2017年3月以850萬元購入單位，持貨約7年帳面虧蝕約110萬元，跌幅約13%。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水區本月錄約90宗二手成交，居屋及公屋佔近五成，粉嶺居屋欣盛苑B座高層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，開價約448萬元，減價後以410萬元未補價第二市場價易手，呎價約6,357元。

●祥益黃慶德指出，屯門新屯門中心7座中層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，累減50萬元，以408.8萬元售出，呎價約8,848元。

●美聯梁浩文指出，屯門居屋龍門居10座低層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，以420萬元未補價第二市場價放售，減價22萬元，獲區內白居二客以398萬元承接，呎價約6,723元。

●中原伍耀祖表示，天水圍區居屋成交活躍，4月錄超過70宗，區內居屋天富苑M座中層2室，實用面積約650方呎，三房套房間隔，未補價第二市場成交價462萬元，呎價約7,108元。原業主於2016年4月以284萬元買入單位，現沽貨帳面獲利約178萬元，升值約63%。

●祥益林家倫指出，天水圍居屋天富苑P座低層8室，實用面積約506方呎，兩房間隔，減價32萬元，未補價第二市場成交價318萬元，呎價約6,285元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋唐明苑C座高層3室，實用面積約597方呎，三房間隔，未補價第二市場成交價約508.8萬元，呎價約8,523元。同區居屋寶明苑B座高層3室，實用面積約429方呎，亦以約310萬元未補價售出，呎價約7,226元。

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