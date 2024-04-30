新盤低價求售 元朗鐵路盤較2年前同系平近3成
2024年04月30日 22:05
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全新盤低價出擊成為新常態，元朗鐵路站上蓋項目推出首張價單，折實平均呎價約14,338元，比同系列第1期逾兩年前首批開價低近三成。
●元朗The YOHO Hub II首批188伙 折實平均呎價約14,338元
新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub II，周二(30日)公布首張價單，提供188伙，折實平均呎價約14,338元，較逾兩年前的上一期低約28%。首批單位包括71伙兩房單位及117伙三房單位，扣除最高15.5%折扣後，折實價介乎682.92萬至1,299.86萬元，折實呎價由13,008至15,544元。
●何文田朗賢峯第IIB期周六次輪賣248伙
鷹君(00041)與港鐵公司(00066)合作的何文田站朗賢峯第IIB期，周二(30日)公布價單5號，提供134伙，折實平均呎價約22,715元，折實價718.2萬至 2,030.7萬元，折實呎價18,558至27,219元。該盤同日已上載最新銷售安排，落實本周六(4日)次輪公開發售248伙。
●赤柱ONE STANLEY獲大手客斥近1.74億連購兩伙複式戶
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周二(30日)獲一組大手買家斥資近1.74億元連購2伙花園複式單位。上述分別為10座地下及1樓A室，以及第10座地下及1樓B室，同屬實用面積2,466方呎，四房四套加兩儲物房間隔，買家為本地公司客，鍾情項目低密度生活環境，是次採用240天即供付款辦法入市。
●佐敦高臨5日累收約1,500張入票
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨於周二(30日)公布，5日內暫收約1,500張入票，按周五(3日)首輪公開發售104伙計，暫超額認購逾13倍。發展商指，公開發售單位將於本周四下午3時截票。目前暫錄逾10組大手客有意認購多於一伙，最大手的準買家計劃購入4至5伙作投資。
●西半山帝滙豪庭兩房呎價約32,472元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓、位於西半山豪宅樓盤帝滙豪庭，今(30日)以3,321.88萬元售出15樓B室，實用面積1,023方呎，兩房連儲物室間隔，呎價約32,472元。
●港島南岸第3B期Blue Coast四房成交價3,820萬
長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，周二(30日) 以招標形式售出第1A座30樓A室，實用面積1,263方呎，屬四房一套連儲物房及洗手間間隔，成交價3,820.6萬元，呎價約30,250元。長實營業部首席經理郭子威表示，因應項目的極高層優質向海四房大宅供應減少，相信市場合理價將被上調12%。
●天水圍YOHO WEST連平台戶呎價約14,815元
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站第1期YOHO WEST，周二(30日)以963萬元售出3A座3樓A1室，單位實用面積650方呎，三房間隔，連243方呎平台，呎價約14,815元。
●半山波老道21 BORRETT ROAD第1期周六招標賣1伙
長實集團(01113)發展的港島半山波老道21 BORRETT ROAD第1期，上載最新銷售安排，落實周六(4日)起招標發售12樓6號單位，實用面積2,169方呎，四房間隔，招標期截至5月17日。
●啟德維港1號連沽兩伙 共涉逾3,603萬
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周二(30日)沽出兩伙，共涉逾3,603萬元。其中，1A座10樓G室，實用面積765方呎，屬三房一套工人套間隔，以1,799.1萬元成交，呎價約23,518元。
●將軍澳海茵莊園一房呎價約18,780元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周二(30日)售出2座28樓D5室，實用面積283方呎，一房間隔，成交價531.5萬元，呎價約18,780元。項目於4月至今共售出26伙，套現1.3億元。
●西南九龍維港滙單日沽兩伙
由信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，周二(30日)錄得兩宗成交，套現逾4,060萬元。其中，維港滙III的第1A座9樓B室，實用面積1,001方呎，三房間隔，成交價2,788萬元，呎價約27,852元。
●坪洲寶翠灣1號特色戶售935萬元
新藝控股旗下位處坪洲，原屬出租物業的寶翠灣1號，新近再添1宗成交，為H16號屋，屬特色花園別墅，實用面積737方呎，採三房一套設計，外連185方呎花園及242方呎天台，外望園景，成交價935萬元，呎價12,687元。據悉，上述買家為內地客。
●紅磡曼翹一房單位終止交易
桂洪集團的紅磡單幢項目曼翹，今(30日)錄得終止交易，涉及單位為21樓E室，實用面積249 方呎，一房間隔，原本在2021年9月以608.7萬元售出，當時呎價24,446元，買家當年採以建築期付款計劃入市。