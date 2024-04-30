新盤低價求售　元朗鐵路盤較2年前同系平近3成

全新盤低價出擊成為新常態，元朗鐵路站上蓋項目推出首張價單，折實平均呎價約14,338元，比同系列第1期逾兩年前首批開價低近三成。

●元朗The YOHO Hub II首批188伙 折實平均呎價約14,338元

●何文田朗賢峯第IIB期周六次輪賣248伙

●赤柱ONE STANLEY獲大手客斥近1.74億連購兩伙複式戶

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周二(30日)獲一組大手買家斥資近1.74億元連購2伙花園複式單位。上述分別為10座地下及1樓A室，以及第10座地下及1樓B室，同屬實用面積2,466方呎，四房四套加兩儲物房間隔，買家為本地公司客，鍾情項目低密度生活環境，是次採用240天即供付款辦法入市。

●佐敦高臨5日累收約1,500張入票

●西半山帝滙豪庭兩房呎價約32,472元

●港島南岸第3B期Blue Coast四房成交價3,820萬

●天水圍YOHO WEST連平台戶呎價約14,815元

●半山波老道21 BORRETT ROAD第1期周六招標賣1伙

●啟德維港1號連沽兩伙 共涉逾3,603萬

●將軍澳海茵莊園一房呎價約18,780元

●西南九龍維港滙單日沽兩伙

●坪洲寶翠灣1號特色戶售935萬元

新藝控股旗下位處坪洲，原屬出租物業的寶翠灣1號，新近再添1宗成交，為H16號屋，屬特色花園別墅，實用面積737方呎，採三房一套設計，外連185方呎花園及242方呎天台，外望園景，成交價935萬元，呎價12,687元。據悉，上述買家為內地客。

●紅磡曼翹一房單位終止交易

桂洪集團的紅磡單幢項目曼翹，今(30日)錄得終止交易，涉及單位為21樓E室，實用面積249 方呎，一房間隔，原本在2021年9月以608.7萬元售出，當時呎價24,446元，買家當年採以建築期付款計劃入市。