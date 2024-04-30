【夜市UPDATES】美股早段下跌　減肥針藥廠禮來逆市升7%

美國聯儲局開始議息會議，美股周二早段全線下跌，道指跌170點，報38,215點；標指跌10點，報5,106點；以科技股為主的納指在重磅業績出爐之前跌39點，報15,943點。港股夜期報17,635點，跌84點，較本港收市低水128點。

市場繼續觀望美企業績能否支持大市強勢，份屬道指成分股的綜合製造商3M上季撇除匯兌與併購等因素的內生收入按年僅升0.8%，預計今年全年持平至升2%；上季經調整每股純利按年增長21.31%至2.39美元，預計全年6.8至7美元，中間值計按年跌23.7%，但股價早段照飆逾4%。

跟諾和諾德齊名的減肥針生產商禮來上季收入按年增長25.97%至87.68億美元，其中減肥針Zepbound進帳5.17億美元，同物質的糖尿藥Mounjaro收入按年飆2.17倍至18.06億美元，經調整每股純利按年增長59.25%至2.58美元，勝預期。公司同時將今年全年收入指引上調至20億美元，到424億至436億美元，經調整每股純利指引調升到13.5至14美元，刺激股價早段升逾7%。

車用半導體大廠恩智浦(NXP)上季收入按年僅升0.16%至31.26億美元，其中汽車按年減少1.31%至18.04億元，幸工業與物聯網(IoT)、流動分別都有雙位數增長，經調整純利按年升7.19%至8.4億美元。本季收入指引30.25億至32.25億元，以中間值計按年跌5.27%，列帳毛利率指引56.7至57.8%，中間值按年升0.2個百分點，經調整每股純利按年料跌6.7%至3.2美元。市場對此收貨，NXP早段升4%。