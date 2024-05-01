鄧建初：股票市場洗腦遊戲　適時進退談何容易？

4月1日伊朗駐敍利亞大使館領事部門大樓突遭以色列空襲，以致七名軍官死亡，伊朗在4月13日晚以數十架無人機直接向以色列進行報復，全數被美軍擊落。儘管美國表示不支持以色列報復，4月19日以軍仍針對伊朗核設施及無人機基地的伊斯法罕市進行「有限度」襲擊。

新聞消息一出，亞洲時段美股道指期貨大瀉約500點，風聲鶴唳情況下，港股也跟隨大跌341點，低見16044，跌穿短期支持位後反彈上16224收市，仍下跌161點。

中東局勢劍拔弩張，惟恐引發更大戰事，市場人士遲疑觀望，屏息以待。出乎意料之外，伊朗只輕描淡寫表示無重大損失。此番澄清，感覺上以色列只是隔靴搔癢式襲擊伊朗，略為挽回面子，不想擴大戰事。中東局勢暫時得以緩和，美股止跌倒升，港股上周連續五日大漲，升幅共達1425點。

回顧大跌當日，夠膽於低位撈貨者鳳毛麟角。如能用逆向思維及「眾地莫企」炒股法，應可賺取連續上升五日千餘點之升幅。只不過身處兵荒馬亂之境，目睹沽軍狂插的畫面，嚇破了膽而不敢兵行險著者佔大多數。這種局面過往亦曾出現N次，惟散戶既非財雄勢大，極少能夠冷靜入貨，反而造就大戶低位加碼之良機。上周五恒指更升破俗稱牛熊分界線的阻力點，顯示貨源已由早前無信心之散戶落入大戶手中。

奇怪的是，很多股民只着眼於短期由低位回升甚多，而忽略長期以來由高位下跌甚巨的跌幅，以致現時沽貨者或做淡者仍然居多。初哥仍維持早前睇法，逢急回時皆可吸納，博今年有可觀升幅。如對後市抱有懷疑，可一注長揸，另一注短炒密食當三番，惟後者宜採用圖表炒股心法輔助才可用得其所。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)