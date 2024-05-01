陳樂怡：海爾智家高端及國際化得宜　候低吸

國內及海外市場均錄得穩健銷售增長，內地市場收入增長8%，旗下高端品牌卡薩帝增速更快，達到14%，內地市場整體經營利潤增長逾30%；海外市場收入增長4%，經營利潤增長逾雙位數。根據Gfk數據，今年首兩個月累計，公司在歐洲市場銷量份額同比提升0.9個百分點，達到9.0%。

首季毛利率達到29.0%，按年上升0.3個百分點。其中，國內市場受益於採購、研發、產銷數字化、產品結構改善，毛利率同比提升；海外市場持續優化產品結構、提升產能利用率，毛利率同步提升。費用管理優於預期，數字化落實下，銷售費用率及管理費用率雙雙下降0.5%/0.3個百分點至13.1%/3.2%。

另外，公司自2024年開始將持續提升分紅比例，在2025年度、2026年度現金分紅比例不低於50%，加大股東回報的方向料可獲投資者歡迎。公司發布新一輪員工持股方案，制定24/25年度目標，其中經調整利潤較2023年增長不低於15%，淨資產收益率不低於16.8%。我們認為常態化激勵計劃利好公司長遠發展，與員工利益達成一致。

政策層面上，家電以舊換新政策有望提振需求。據國家統計局的資料，2023年內地的家用空調、冰箱及洗衣機的總銷售額中有75.0%以上來自換新需求，反映了翻新需求對內地家電市場的重大影響。若然內地房地產政策再有鬆綁，帶動銷售回暖，將可推動家電需求。

估值上，市場預期公司2023至2026年間，收入及經調整利潤年複合增長分別為7.2%及12%，現價對應24財年預測市盈率約13倍，與過去五年平均水平相若，預測股息率3.6厘，估值合理。筆者看好公司高端化及國際化布局，數字化經營提升效率，建議候低收集。向上阻力位33元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)