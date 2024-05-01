道指瀉570點　納指挫2%　Tesla插逾半成

美國兩年期債息再度突破5厘，美股周二(4月30日)受壓，道指收市挫570點或1.49%，報37,815點；標指也跌80點或1.57%，收報5,035點；納指挫325點或2.04%，收報15,657點；反映中國概念股表現的金龍指數下滑3.23%。

個股方面，特斯拉(Tesla)挫5.5%，收市後公布業績的亞馬遜跌3.2%，麥當勞季績遜預期，股價曾插4%，收市微跌0.1%，齊調高業績預測的3M及藥廠禮來(Eli Lilly)，分別漲4.7%及5.9%，3M更為表現最佳道指成分股。

全月計，3大指數連續5個月升勢告終，道指4月累跌5%，創逾1年半以來最大跌幅。納指及標指分別跌4.4%及4.2%，也創7個月以來最大單月跌幅。

摩根大通首席環球市場策略員科拉諾維奇(Marko Kolanovic)表示，美國利率可能持續高企，美股去年夏天回調的市況恐重演。

港股ADR指數按比例計算，收報16,132點，跌118點或0.74%。

大型藍籌個別發展，滙豐控股收報68.18港元，較港收市高1.18元；騰訊控股收報342.25元，較港收市低4.95元。