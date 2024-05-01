博雷頓科技遞表申港上市　原計劃滬科創板掛牌

內地收緊新股上市步伐之際，有企業改道來港上市。新能源工程機械公司博雷頓科技周二(30日)向香港聯交所遞交上市申請，中金及招銀國際為聯席保薦人。

該公司原有意在上海科創板上市，於2023年2月提交上市輔導備案申請，並獲中國證監會受理，由中金出任輔導機構。至今年1月，期間共提交4份輔導進展報告，惟考慮到整體市場狀況及業務發展需求，以及為業務的發展及擴張提供進一步資本、提高品牌的形象及市場知名度、擴大投資者群體及全球影響力的機會，最後終止其初步輔導流程，未有提交A股上市申請，並改道來港。

公司成立於2016年，先後進行4輪融資，引入湖南政府持有的私募基金公司湘潭財信、湖北國資策持有的股權投資公司長江車谷、深圳上市公司大洋電機等為上市前投資者，前兩者各自持有上市前5.72%股權，後者則持股1.3%。

據初步招股文件，該公司過去3年均錄虧損，且按年有所擴大，去年蝕2.29億元人民幣(下同)，2022年及2021年分別虧損1.78億元及9,746.7萬元。若撇除股權激勵股份開支及金融工具的利息，按非國際財務報告準則計，經調整淨虧損1.89億元，較2022年蝕1.42億元擴大，2021年則蝕9,249.6萬元。

去年收入按年升28.77%至4.63億元，其中新能源裝載機銷售佔60.6%，比例按年增加9.6個百分點，惟去年新能源裝載機銷量升64.06%至484台，惟平均售價跌6.74%至58.1萬元。毛利率在過去3年呈下跌趨勢，去年僅2%，按年跌0.3個百分點，較前年減少1.7個百分點。

集資所得擬用於投資技術及開發新產品；建立製造工廠及採購機器；擴大銷售及服務網絡；尋求戰略合作、投資或收購；用於營運資金及一般公司用途。