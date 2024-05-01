滙控稅前季賺986億　連特息派31美仙　股價近5年高

集團財務總監艾橋智（Georges Elhedery）表示，集團承諾未來季度亦會派季度股息，具體金額則須逐季評估；是次特別息只因完成出售加國業務，所以不應期望再次派發。集團會繼續將多餘資本以連串的股份回購形式回饋股東，新一輪回購計劃將於本月的股東大會後進行，預計對普通股權一級資本比率的影響為0.4個百分點；全年股息派付比率目標維持50%。

淨利息收益率按季擴闊

期內，淨利息收入86.53億美元，按年減少3.41%；淨利息收益率為1.63%，按年收窄6點子，按季則擴闊11點子。艾橋智解釋，滙豐香港定存化問題在季內有所紓緩，港元拆息（Hibor）回調亦一定程度上減輕資金成本；加上出售阿根廷業務後，當地超高通脹通所導致的利率波動亦將不再影響集團業績，均有利季內淨息差表現。他補充，目前息口環境仍存變數，故沒更新淨利息收入指引，維持全年銀行業務淨利息收益最少達到410億美元不變。

按行業劃分，財富管理及個人銀行固定匯率除稅前盈利按年跌40.25%至31.81億美元；工商金融亦跌32.82%至32.8億美元；俗稱「炒房」的環球市場及資本市場則升1.75%至20.25億美元；企業中心飆4.67倍至41.64億美元。主要是出售法國零售銀行後，所保留貸款組合等重新分類，由財管及個人銀行轉移至企業中心。

不排除續增加內房撥備

滙控上季預期信貸損失7.2億美元，按年增66.66%，按季則減少30.16%，其中內地商業房地產相關撥備5,400萬美元，按年和按季減少12.9%和72.3%，佔集團季內撥備7.5%。艾橋智稱，集團早前已就內房作充足撥備，故今年首季撥備能稍為減少，並對當局的救市措施感到鼓舞，強調相關的預期信貸損失屬微不足道。他認為，房地行業仍未走出困境，不排除今年內要繼續增加撥備，但有信心相關減值總額會遠低於2023年。

另外，滙控指擔任行政總裁近5年的祈耀年有意退任，並將繼續留任以確保順利過渡。祈氏指，任內最大的成就為過去15個月內向股東派發資本近280億美元，又感謝團隊合力完成。他直言，37年前加入該行時，完全沒有想過有機會擔任行政總裁一職；又指長時間待在同一機構，選擇離開是艱難決定，但認為時機適合。

他稱，退休後希望多花點時間陪伴家人，之後可能擔任一些非執行或顧問工作，冀工作與生活間取得平衡。集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）補充，董事會已展開繼任程序，並會考慮內部和外部人選，目標今年下半年完成所有工作。