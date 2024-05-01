台積電推新A16製程　與英特爾18A誰勝誰敗？專家咁講...

半導體代工龍頭台積電(TSMC)日前公布一系列新的先進製程及封裝技術，當中最受矚目定必為較納米更先進的A16邏輯晶片製程，半導體製程將進入「埃世代」。

埃(angstrom)為1納米的10分之1的長度單位；換言之，台積電在2納米以下後首推A16，等於埃的製程將以全新的A16命名，預計於2026年量產。

新製程的出現，尤其是名字極為相似的情況下，市場難免與晶片老店英特爾(Intel)的18A製程作比較；據英特爾早前預告，其18A製程將於2025年推出。

研究公司TIRIAS首席分析師Jim McGregor表示，兩者技術有各自的優勢，兩者之間則較像「蘋果與橙」的分別。他在接受外媒訪問時稱，英特爾在密度方面「一直更加積極」，尤其是極紫外光(EUV)技術過渡之前；不過，除非每個流程都生產相同的產品，否則很難對兩者進行比較。

台積電的A16晶片製造將Super Power Rail(超級電軌)架構與納米片電晶體結合，預計透過將前端路由資源專用於訊號來提高邏輯密度和效能。台積電表示，與2納米製程相比，A16製造將為資料中心產品提供8至10%的速度提升、相同速度下的功耗降低15至20%，以及高達1.1倍的晶片密度提升。